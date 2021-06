F1: Esteban Ocon prolonga vínculo com a Alpine | AutoSport

É oficial: Esteban Ocon continuará a ser o companheiro de Fernando Alonso na Alpine, depois de ter assinado a renovação do seu contrato com a estrutura francesa até 2024.

O CEO da Alpine,Laurent Rossi, deixou grande elogios a Ocon: “Estamos muito orgulhosos de manter Esteban como parte da família Alpine. Desde que voltou à equipa em 2020, Esteban tem crescido em confiança e estatuto para proporcionar consistentemente bons resultados e ajudar a desenvolver o carro com a equipa.”

Rossi afirmou ainda que Esteban Ocon, “apesar da sua tenra idade, é muito experiente na Fórmula 1 e está numa trajetória positiva tanto na sua maturidade como na sua capacidade ao volante. Ele é um forte trunfo para nós, e também segue connosco à medida que enfrentamos o desafio dos novos regulamentos. Temos toda a confiança em Esteban para ajudar a conduzir a equipa e a marca para o próximo nível e cumprir os seus objetivos a longo prazo. Esteban é uma mais valia para nós para além de F1, uma vez que está profundamente envolvido no projeto global da Alpine.”

BREAKING: @OconEsteban to remain with Alpine until 2024!



The French driver and team combination will continue after signing a three-year deal 🤝#F1 @AlpineF1Team pic.twitter.com/krF8acRO1s — Formula 1 (@F1) June 16, 2021

Ocon acrescentou: “Estou encantado por continuar com a equipa para além deste ano e é uma sensação fantástica assegurar o meu futuro com a Alpine. Temos progredido bem juntos desde que me juntei à equipa e o meu objetivo é continuar essa viagem para o futuro. Há grandes desafios à nossa frente, especialmente com o novo regulamento em 2022. Tenho a certeza que podemos atingir os nossos objetivos trabalhando em conjunto e continuando esta história. Penso frequentemente no Grande Prémio de Sakhir no ano passado com o pódio, e isso motiva-me a criar memórias mais especiais como essa. Estou realmente ansioso pelo próximo capítulo mas, por agora, estamos muito concentrados nesta época e a encarar cada corrida”.