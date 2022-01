F1, Esteban Ocon: “Podemos ultrapassar o futebol, ao nível do interesse” | AutoSport

A F1 sempre foi um dos maiores desportos do mundo tendo, no entanto, perdido algum fulgor, que agora recupera. Esteban Ocon considera que a F1 pode até ultrapassar o futebol, se as corridas forem mais renhidas.

Ocon diz que a última volta de 2021 resumiu a temporada inteira. Ele pensa que a Fórmula 1 ainda não terminou de crescer. “Se tivermos os carros mais próximos uns dos outros, penso que pode provavelmente ultrapassar o futebol em termos de quão interessante é“, disse ele ao jornal a Marca.

Na verdade a F1 tem crescido, mas para ambicionar chegar à popularidade do futebol terá ainda de trabalhar muito. O futebol é adorado em todo o mundo e qualquer um pode facilmente pegar numa bola e numa camisola do seu ídolo e tentar imitar o que faz em campo. No caso da F1 isso torna-se mais complicado e o desporto motorizado, pelas suas caraterísticas e pelo perigo inerente, exige sempre mais distância. Não há dúvida que a F1 pode e dever crescer e tem os ingredientes todos para isso. Mas ultrapassar o futebol parece uma tarefa ambiciosa demais.