F1, Esteban Ocon: “Pierre Gasly não vai precisar de muita ajuda” | AutoSport

Falta pouco para Esteban Ocon e Pierre Gasly começarem a trabalhar juntos na Alpine. Uma dupla que tem despertado muita curiosidade, pois são conhecidos os problemas que tiveram nas categorias de iniciação. Mas os pilotos têm dito repetidamente que isso não será problema. Mais ainda, Esteban Ocon acredita que Gasly não precisará de muita ajuda na sua integração.

Ocon foi questionado se iria ajudar Gasly nos primeiros tempos na equipa francesa e mostrou confiança nas capacidades do seu colega de equipa:

“Acho que ele não vai precisar de muita ajuda”, disse Ocon à Motorsport.com. “O Pierre é muito experiente. Ele já pilotou por equipas diferentes, ele já fez muitos testes também antes disso. É sempre uma curva de aprendizagem da compreensão do carro, de como se trabalha. A equipa e eu, temos as chaves, e mais uma vez, o importante é debatermos, fazer o mesmo que estávamos a fazer com Fernando [Alonso]. De imediato, precisamos de estar no ritmo para podermos pontuar, e dar um bom feedback à equipa, para a melhorarmos. Já experimentei algumas peças dos carros de 2023, e foi muito encorajador, incrivelmente rápido, diria eu. Até agora, são apenas simulações, mas a sensação é. Temos de continuar por esse caminho, e Pierre será um bom trunfo para isso”.