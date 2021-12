F1: Esteban Ocon otimista para a próxima época | AutoSport

O balanço da época 2021 só pode ser considerado positivo com bons resultados e um quinto lugar final com um carro já ultrapassado. Esteban Ocon realçou isso e acredita que a Alpine pode ser perigosa no futuro.

“Penso que [a equipa fez] enormes progressos”, disse Ocon citado pelo RacingNews365.com. “Tudo o que fizemos dentro [da equipa], operacionalmente, tomando decisões estratégicas, cuidando dos pneus, cuidando do próprio carro, e tirando o máximo partido dele. Penso que tem sido um enorme progresso, e estou muito satisfeito pelo que fizemos este ano. Claro que conseguimos dois pódios, quase três, com um carro que não teve um desempenho tão bom como no ano passado. Penso que não tivemos um pacote tão bom como no ano passado. Mas ainda conseguimos ultrapassar estas questões, subir no topo, e ainda assim obter resultados muito decentes”.

“Queremos continuar. E, como disse [anteriormente], quando tivermos o ritmo certo, penso que vamos ser bastante perigosos”.