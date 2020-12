F1, Esteban Ocon: “Não tenho medo do Fernando Alonso”

Esteban Ocon estará com a Renault em 2021 (que se transforma em Alpine no próximo ano) e terá como companheiro de equipa o bicampeão do mundo de Fórmula 1 Fernando Alonso. Para o francês, o facto de Alonso ser seu companheiro de equipa não lhe mete “medo” nenhum.

Na antevisão do Grande Prémio do Abu Dhabi, Ocon explicou: “Não sei o que aconteceu na McLaren, mas eu não sou o Vandoorne. O Fernando é um grande piloto, mas para mim ter companheiros de equipa como ele ou o Ricciardo é bom”.

Assim, ao AS, Ocon afirmou: “Não tenho medo do Alonso, se o tivesse saía da Fórmula 1. Estamos a dar-nos bem e ele tem participado nas reuniões técnicas. Mas, quando ele entrar no carro para a primeira corrida eu também estarei pronto”.