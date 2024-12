F1, Esteban Ocon: “Não era assim que eu queria que as coisas terminassem”

Esteban Ocon expressou o seu desapontamento pela sua inesperada saída da Alpine quando falta uma corrida para o final da época de 2024. Anunciado após o Grande Prémio do Qatar, Ocon será substituído pelo piloto de reserva Jack Doohan no Grande Prémio de Abu Dhabi, permitindo a Ocon fazer a transição para a Haas para os testes pós-temporada.

Ocon agradeceu à equipa Alpine pelo seu apoio ao longo de cinco temporadas, destacando conquistas importantes como os pódios no Bahrein, Hungria e Brasil, bem como a ajuda para garantir o P4 no Campeonato de Construtores de 2022. Apesar de um ano desafiador, ele enfatizou o seu orgulho em dar o máximo esforço em cada sessão.

Lamentando não ter podido despedir-se pessoalmente da equipa, Ocon desejou sucesso a Jack Doohan e manifestou a esperança de se cruzar com os seus antigos colegas no futuro.

“Gostaria, antes de mais, de agradecer aos mecânicos e engenheiros de todas as funções na pista, em Enstone e em Viry-Châtillon, que correram ao meu lado nas últimas cinco épocas. Partilhámos muito juntos e tenho orgulho em chamar a muitos de vós meus amigos. Deixo a Alpine/Renault com grandes recordações e com o orgulho de ter sido o piloto que obteve os melhores resultados da equipa desde o seu regresso ao desporto, subindo aos dois primeiros degraus do pódio no Bahrain, na Hungria e no Brasil. Foi também uma honra ter participado no quarto lugar do Campeonato de Construtores em 2022. Sei o quanto todos esses momentos significaram para todos e o que levo comigo é esse sentimento de realização e alegria ao lado da equipa.

“Não foi um ano fácil em pista para a equipa e a segunda parte da época foi especialmente difícil. Por várias razões. Não me arrependo de nada, pois dei 100% de mim em todas as sessões. Como sempre fiz. Às centenas de homens e mulheres que trabalharam arduamente em Enstone e Viry, peço desculpa por não poder ir ter convosco pessoalmente e fazer uma despedida adequada. Como sabem, o plano foi sempre correr uma última vez este fim de semana e despedir-me pessoalmente de todos vós na próxima semana. Estava ansioso por estas duas coisas. Não era assim que eu queria que as coisas terminassem. Dito isto, o mundo da F1 é pequeno e estou certo de que voltarei a ver muitos de vós em breve. Também gostaria de desejar apenas grandes coisas ao meu amigo Jack, que vai dar o próximo grande passo na sua carreira no Grande Prémio de Abu Dhabi desta semana”, disse.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA