F1, Esteban Ocon lamenta diferenças entre equipas de primeiro e segundo pelotão | AutoSport

O piloto da Alpine, Esteban Ocon, diz que a distância entre os grandes candidatos ao título e o segundo pelotão continua a ser “demasiado grande”.

Em 2022 foram introduzidos novos regulamentos que tornaram as corridas mais próximas e emocionantes entre todas as equipas, alterando as bases aerodinâmicas dos carros. As mudanças funcionaram em grande parte, uma vez que os pilotos competem mais vezes roda a roda com o adversário, como aconteceu, por exemplo, no Grande Prémio da Grã-Bretanha. No entanto, embora as ‘batalhas’ entre as equipas do segundo pelotão tenham melhorado substancialmente, ainda existe um grande fosso em termos de desempenho entre a Red Bull, Ferrari e Mercedes e o resto das outras equipas.

“Neste momento, ainda tens três primeiras equipas bem lá na frente e depois os outros pilotos a lutar nas costas”, afirmou Esteban Ocon. “Sinto que estamos mais perto de onde estávamos na altura, mas ainda demasiado longe. E precisamos de estar mais perto para termos um pódio diferente, e algumas vezes diferentes vencedores”, acrescenta o piloto da Alpine. “Vemos sempre os mesmos pilotos [no pódio]”.

“Por isso, sim, o caminho que se espera é que as equipas do segundo pelotão consigam avançar e espero que com o limite de custos, o intervalo entre as equipas comece a diminuir”, concluiu Ocon.

O piloto francês da Alpine ocupa atualmente o 8º lugar da tabela de pilotos com 58 pontos, 17 a mais que o seu colega de equipa Fernando Alonso.