F1: Esteban Ocon já ‘treina’ circuito de Portimão…

Esteban Ocon tem vindo a ‘treinar’ a pista do Autódromo do Algarve no seu simulador caseiro, o que é mais um grande sinal do que está para vir. Sendo uma pista desconhecida para a atual Fórmula 1, pode, como se sabe, ser brevemente confirmada no calendário de 2020 e por isso o francês não perde tempo a aprendê-la: “É fantástico, estou muito contente porque este tipo de pistas são as que adoro, circuitos da velha guarda, como Mugello. Ou como Imola, uma pista em que corri não há muito tempo na Fórmula 3. Ainda tenho de aprender Portimão. Fiz muitas voltas no meu simulador de casa”, disse.

Também o companheiro de equipa de Ocon, Daniel Ricciardo, está entusiasmado com a possibilidade de correr em Portimão, pois ganhou lá na Fórmula 3 britânica, em 2009: “Tenho boas memórias de Portimão é um circuito que gostei muito, com boas elevações e com curvas rápidas”.

Acho que vou investir num simulador para casa…”