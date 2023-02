F1, Esteban Ocon: “Já bati o Fernando Alonso também” | AutoSport

Esteban Ocon é conhecido por ser muito agressivo em pista, mas não vê motivos para mudar a sua abordagem. O piloto francês considera que esta postura tem-lhe dado sucesso e títulos no passado, pelo que não considera a mudança.

Já várias vezes alguns pilotos apontaram o dedo a Ocon, dada a forma agressiva como está nas corridas, mas não é algo que ele pense muito, olhando ao sucesso que essa abordagem tem proporcionado:

“Sou piloto de corridas. Estou a competir para vencer todos”, disse, citado pelo RaceFans, no lançamento do A523 da equipa. “É assim que tenho corrido toda a minha vida e é assim que tenho tido sucesso e ganhei títulos no passado. E foi assim que, no final, também venci o Fernando Alonso – correndo da forma que quero correr. Para mim, o importante é obviamente marcar os pontos, trabalhar em conjunto com o Pierre [Gasly]. Isso é muito importante. Mas eu quero lutar com qualquer um. E acredito que posso lutar contra qualquer um. Estou feliz por estar a correr assim e é assim que tenho corrido toda a minha vida”.