F1: Esteban Ocon impressionado com novos dirigentes da Alpine

Esteban Ocon revelou estar impressionado com os novos dirigentes da Alpine. Para 2021, a equipa traz Laurent Rossi como CEO e Davide Brivio como diretor de corrida. Para além destas mudanças, Ocon vai fazer dupla com Fernando Alonso, que regressa à Fórmula 1.

“Infelizmente ainda não fui a Enstone. Tem sido complicado com todas as restrições de viagem. Mas, tenho comunicado com eles. Estamos em boas mãos e estou motivado e quero ajudar ao máximo”, afirmou Ocon ao motorsport.com.

“Conheci o Laurent Rossi e o Davide Brivio através de video conferência e estou muito motivado, eles são grandes adeptos do desporto motorizado. Obviamente que o Davide teve muito sucesso no MotoGP e está ‘faminto’ para desenvolver estar equipa”, finalizou Ocon.