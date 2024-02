F1, Esteban Ocon focado na Alpine, ignora rumores da Mercedes | AutoSport

Com a vaga ao lado de George Russell na Mercedes aberta para 2024, Esteban Ocon prefere concentrar-se na Alpine e no seu novo carro. Apesar de ter “fortes ligações” com a Mercedes e ser um dos possíveis pilotos a poder ficar com o lugar, Ocon garante que seu foco está totalmente na equipa francesa. “Sempre tive fortes ligações com a Mercedes. Ainda sou piloto júnior deles,” disse Ocon na apresentação do monolugar da Alpine para 2024. “Isso sempre foi assim, mesmo que eu já não seja júnior. Ainda tenho contrato com eles pelo que é assim que as coisas são,” acrescentou. “Veremos o que acontece. No momento, estou totalmente dedicado à Alpine. Esse é o meu foco.”

O piloto francês reconhece que precisa ter um bom desempenho na pista para garantir seu futuro na Fórmula 1. “Preciso fazer um bom trabalho na pista, como sempre,” disse, pensando na próxima temporada. “Todos os anos são cruciais na F1 porque não importa se tens contrato ou não. Se não se apresentas bem, podes facilmente ser dispensado. É assim que funciona. Se fizeres um bom trabalho, sempre haverá conversas, rumores e coisas boas. Contanto que falem de ti, significa que o que fazes na pista é bom.”