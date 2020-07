F1, Esteban Ocon feliz com Alonso na Renault

Fernando Alonso está de regresso à Fórmula 1 em 2021, onde vai ocupar o lugar que vai ser deixado vago por Daniel Ricciardo, ao lado de Esteban Ocon, que depois de 586 dias de fora, regressou no passado fim de semana à disciplina. O francês mostra-se contente com a futura presença na equipa do espanhol: “O Fernando está muito ligado à Renault, e se olharmos para o sucesso que ele teve na equipa, é fantástico. Seja como for, precisamos de construir algo novo com ele a chegar em 2021. Ele tem uma grande experiência e tenho a certeza que pode trazer isso para a equipa e fazer o carro evoluir. Ele está mesmo muito, muito motivado. Temos estado a trocar SMS, sobre as oportunidades que se vão abrir nos próximos anos, e também do facto do equilíbrio começar a ser maior. Penso que há uma boa oportunidade de nos sairmos bem, se trabalharmos bem”.