F1, Esteban Ocon explica decisão pela Haas “contínua trajetória ascendente”

Esteban Ocon revelou que foi uma conversa com o chefe de equipa da Haas, Ayao Komatsu e a contínua trajetória ascendente da equipa que o convenceu a juntar-se à Haas em 2025.

“Estou muito ansioso, obviamente, é ótimo poder finalmente falar sobre isso. É um desafio emocionante que temos pela frente. A equipa tem estado numa trajetória ascendente neste momento e quer continuar assim. Obviamente, tenho uma longa história com Ayao, que foi o meu primeiro engenheiro de corrida na Fórmula 1 – há 10 anos – e ele convenceu-me do seu plano para onde querem ir. Tenho o mesmo objetivo que eles, por isso é fantástico estar finalmente a ajudar a formar uma equipa”.

O alinhamento de pilotos da Haas para 2025 está agora completo, com Ocon a correr ao lado de Ollie Bearman, cuja chegada à equipa foi anunciada no início de julho. Questionado sobre o que Komatsu lhe disse sobre os objetivos da equipa – bem como sobre o que pensa de Bearman – Ocon respondeu: “[A Haas] é uma equipa competitiva e quer melhorar. Passo a passo, eles querem melhorar. Têm grandes planos pela frente para fazer isso e melhorar a situação em que se encontram. Já estão a fazer isso neste momento. Por isso, é emocionante, é um novo desafio para mim, pelo qual estou muito ansioso, e é bom correr com o Ollie também – ele é uma jovem perspetiva emocionante.

“Muitas pessoas dizem que ele vai ser um futuro campeão do mundo, por isso estou ansioso por fazer equipa com ele e, espero ajudar a levar a equipa para a frente.”

Quando questionado mais tarde, enquanto falava com os media, sobre se iria apoiar Bearman no seu progresso – dado que Ocon será o piloto mais experiente – o piloto de 27 anos respondeu: “Não acho que Ollie precise da minha ajuda em nada. Ele provavelmente tem mais experiência com a equipa do que eu terei no próximo ano – ele tem conduzido muito nos TL1s e também nos testes. Provavelmente vou ter de lhe perguntar muito mais coisas! Não vou ter de lhe dar dicas, não vai haver nada disso.”