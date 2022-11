F1, Esteban Ocon: “Eu fiz 98% do trabalho” | AutoSport

Esteban Ocon abriu o livro desde a saída de Fernando Alonso e uma relação que parecia saudável, como se viu em 2021 acabou da pior forma. Ocon não escondeu a sua desilusão pelos comentarios de Alonso nas últimas corridas, mas foi mais longe.

Para o piloto francês, é bom que Alonso siga o seu caminho e deixe a Alpine. Ocon afirmou que foi ele que teve a grande parte do trabalho na equipa e por isso vê a saída de Alonso com bons olhos:

“Claro que fiquei desapontado com o facto de os seus comentários terem sido feitos na imprensa e não internamente”, disse ele. “Não tivemos nenhuma discussão sobre nada disso. Vou manter o respeito que tenho por ele. É bom que ele vá para Aston Martin e que nós sigamos o nosso próprio caminho. Honestamente, o trabalho foi 98 por cento nas minhas costas e dois por cento nas dele. Eu estava sobrecarregado de trabalho. Fiz todo o desenvolvimento no simulador, as viagens de marketing”.