F1, Esteban Ocon: “Este motor (Renault) é o melhor que já usei na minha carreira”

Numa entrevista à motorsport.com, Esteban Ocon deixou um elogio à unidade motriz da equipa francesa, que considera ser a melhor que utilizou depois de ter sido piloto de reserva da Mercedes e ter usado motores Mercedes na Manor e Force India: “É a melhor unidade motriz que utilizei até agora em toda a minha carreira. É difícil comparar com os outros.”

E com atualizações previstas para o motor Renault de este ano, para além de um redesign completo para 2022, o piloto francês demonstrou-se impressionado com o progresso feito nesta área: “Acho que é um passo em frente, definitivamente.”

“A equipa trabalhou em algumas áreas e já vimos nos testes de pré-temporada que foi um passo melhor. As regras mudaram mas não muito, por isso as equipas têm novas ideias para o que podem fazer.” disse Ocon. “É uma evolução do ano passado, obviamente, e pareceu forte e muito bom nos testes. Tivemos zero problemas e acumulámos muitas voltas”

Rodrigo Almeida