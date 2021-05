F1: Esteban Ocon em risco para 2022? | AutoSport

A ‘silly season’ para 2022 tem tudo para ser interessante, e o ponto mais forte deverá ser mesmo o facto de Valtteri Bottas ‘chegar’ ao mercado, quando (e se) for confirmada a sua troca por George Russell.

Mas há outras questões em aberto, por exemplo a manutenção de Esteban Ocon na Alpine em 2022. Fernando Alonso tem contrato para lá do final deste ano, mas o francês não, e por isso, resumidamente, está nas suas mãos e no que fizer em pista a sua continuidade na equipa.

Pelo que se tem visto das suas atuações até agora, este ano, e palavras recentes do CEO da Alpine, Laurent Rossi, parece provável que se mantenha. Se tivesse que assinar agora, ficaria: “O Esteban está a fazer tudo para que eu considere mantê-lo na equipa”, disse Rossi.

Chegou a falar-se em Pierre Gasly, piloto da Alpha Tauri, mas Rossi diz que não: “não estamos a olhar para nenhum piloto para o próximo ano”, para além de Ocon, claro. Mas isso pode mudar e o ‘culpado’ é Valtteri Bottas.

Se entrar no mercado, como se pensa poder acontecer, qualquer equipa para lá da Ferrari, Red Bull e talvez McLaren, pode considerá-lo. Por tudo isto, o desempenho de Esteban Ocon é a chave.