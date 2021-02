F1: Esteban Ocon e George Russell na lista da Mercedes para 2022

Vai ser um tema que certamente vai fazer correr muita tinta. A Mercedes continua a ser a equipa mais apetecível da F1 e com os dois pilotos a ficarem sem contrato no final deste ano, muitos tentarão ficar com as possíveis vagas.

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas têm sido a dupla da Mercedes e graças a eles o sucesso da equipa tem sido tremendo. Mas 2022 está a chegar e com essa data poderá vir uma vontade de mudar o paradigma da equipa para a nova era. Lewis Hamilton renovou por apenas um ano, o que foi surpreendente e embora tudo esteja em aberto, segundo Toto Wolff, a Mercedes não se esquece dos seus pilotos e tanto Esteban Ocon como George Russell são também hipótese para o futuro:

“A razão para a renovação de apenas um ano com o Lewis foi simplesmente uma falta de tempo”, disse Wolff à Speed Week. “Só começámos a negociar um pouco antes do Natal. Um contrato de vários anos é mais complexo do que um contrato de uma época, por isso acordamos em assinar por um ano e veríamos isso mais tarde. Tudo está atualmente aberto de ambos os lados depois de 2021”, acrescentou Wolff.

“Esteban (Ocon) está no segundo ano de um contrato de dois anos com a Renault e a Alpine F1, e George (Russell) está com a Williams este ano”, disse Wolff. “Por isso temos algumas opções para 2022, mas até lá o nosso total apoio a Valtteri e Lewis é total. Avaliaremos em meados do ano se haverá uma mudança em 2022.