F1, Esteban Ocon: “Drive to Survive mostrou que há muita emoção” | AutoSport

Discursos copiados a papel químico, formatados e posturas pouco emotivas. A F1, por força dos compromissos publicitários e do muito dinheiro que movimenta, exige que os pilotos tenham uma postura e um discurso irrepreensíveis, tirando muito da cor à competição, com o fator humano a ser mascarado em demasia. A Netflix mostrou uma imagem diferente.

Esteban Ocon admitiu que a série o ajudou, pois sensibilizou os fãs para a sua situação, recebendo muito apoio graças a isso, além de mostrar a verdadeira imagem da F1:

“[Drive to Survive] leva muito tempo e muita dedicação, mas ajudou-me”, disse o francês ao Pistonheads. “Na altura, eu não tinha um lugar. Depois saiu a temporada e as pessoas puderam ver a minha história, pelo que tive muito apoio com isso. Acho que foi fantástico.”

“A série é fantástica porque para o público, quando se assiste às corridas, pode-se ficar com a ideia que é algo robótico, que ninguém tem emoções, ou que é um desporto com um ambiente mau. A Netflix entrou e mostrou como tudo funciona. Trouxe mais público, e eles puderam ver que havia muita emoção. Há algumas personagens engraçadas, e é ótimo que as pessoas possam ver que temos um paddock interessante. É ótimo poder colocar alguns holofotes em toda a gente”.