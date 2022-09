F1, Esteban Ocon: “Deviam aumentar o número de elementos da unidade motriz que podemos utilizar” | AutoSport

À medida que a época de 2022 entra na sua fase final, as mais recentes grelhas de partidas têm sido consideravelmente diferentes dos resultados reais da qualificação devido a uma onda gigantesca de penalizações por alterações de componentes na unidade motriz.

Com o principal objetivo de manter os custos sob controlo, os pilotos são severamente limitados no que toca aos principais componentes do motor que podem utilizar durante toda a temporada, que este ano alberga 22 corridas, mas poderá passar a ter 24 em 2023.

Por exemplo, cada piloto só pode utilizar três motores, três turbos, três MGU-H, três MGU-K, duas baterias e duas centralinas.

O mais recente espetáculo de penalizações aconteceu em Monza, com nove pilotos obrigados a recuar na grelha, e levou a que Pierre Gasly perguntasse aos seus fãs nas redes sociais: “Alguém me pode dizer em que posição vou começar a corrida de amanhã?”, uma vez que a Fórmula 1 demorou mais de quatro horas a disponibilizar a grelha final de partida para domingo.

Can someone tell me in which position I will start tomorrow’s race?