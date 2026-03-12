F1: Esteban Ocon destaca “base sólida” da Haas após arranque encorajador em Melbourne

Esteban Ocon considera que a Haas teve “um início de época forte” na estreia dos novos regulamentos de 2026, colocando‑se na linha da frente do pelotão intermédio no Grande Prémio da Austrália. Apesar de um problema no assoalho ter limitado o resultado na qualificação, o francês sublinha que o VF‑26 oferece uma base competitiva e equilibrada sobre a qual a equipa pode trabalhar ao longo da temporada.

“Temos um carro que ainda temos de compreender melhor e que estamos a tentar maximizar”, enquadrou Ocon. “Na qualificação na Austrália não estávamos exatamente onde queríamos, mas na última tentativa o assoalho partiu‑se, por isso não conseguimos tirar todo o potencial. Em corrida parecemos estar bem como equipa, e isso é algo que temos de levar para esta prova.”

Com apenas uma sessão de treinos livres prevista em Xangai, o piloto admite que a margem de erro é curta, mas realça o otimismo dentro da estrutura norte‑americana: “Foi um primeiro fim de semana interessante para nós. Estamos todos contentes por estarmos a fazer bons progressos e satisfeitos com o ponto de partida e a base do carro. É um começo sólido, uma base sobre a qual podemos definitivamente trabalhar.”

Confiança reforçada face às dificuldades de 2025

O contraste com o ano passado em Melbourne, onde a Haas lutou com falta de ritmo e forte degradação de pneus, ajuda a explicar a confiança que Ocon sente agora dentro da equipa. Para o francês, a grande diferença é que, em 2026, o monolugar nasce com um comportamento de base que oferece margem de evolução, em vez de exigir “reset” completo de corrida para corrida: “É exatamente disso que falo: a base do carro tem um enorme potencial em termos de equilíbrio”, explicou. “Quando juntamos tudo, é um passo muito melhor do que o que tínhamos no ano passado em Melbourne.”

Ao contrário de 2025, em que a Haas teve de corrigir problemas estruturais antes de chegar mais competitiva à China, Ocon sente que agora o cenário é bem mais estável: “No ano passado tivemos questões diferentes e só as conseguimos superar quando chegámos aqui à China”, recordou. “Agora não precisamos de entrar em pânico e fazer um ‘reset’ à maior parte das coisas. Temos uma base com que podemos trabalhar e, se fizermos um bom trabalho ao longo do fim de semana, podemos definitivamente lutar por algo decente.”

Questionado se esse “algo decente” passa por repetir o top 5 alcançado em Xangai em 2025, o francês preferiu manter a cautela, ainda que sem esconder a ambição: “Vamos ver, mas seria bom, claro”, respondeu, deixando em aberto a possibilidade de novo resultado de destaque se a Haas conseguir juntar afinação, gestão de energia e estratégia numa pista que deverá favorecer um carro equilibrado como o VF‑26.