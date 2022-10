F1: Esteban Ocon dá as “boas vindas” a Pierre Gasly na Alpine | AutoSport

Esteban Ocon colocou no Twitter uma imagem com Pierre Gasly que deve servir a muitos jovens para acreditar nos seus sonhos, e – muito importante – trabalhar muito para eles: “Éramos apenas dois miúdos pequenos da Normandia com um sonho impossível. Bem-vindo à família Alpine, Pierrot, vamos orgulhar a nossa equipa e o nosso país…”