F1, Esteban Ocon: “continuar a trajetória ascendente” | AutoSport

Esteban Ocon ruma a Enstone desde 2020, na altura com a Renault, desde o início de 2021, mesmo local, mas nova equipa a BWT Alpine F1, e foi logo nesse ano que obteve a única vitória da sua carreira e também a única da equipa até aqui. Vai para o terceiro ano com a Alpine, quatro se contarmos com a Renault e agora quer acrescentar ao que já conseguiu: “Estou muito entusiasmado com a próxima temporada com a BWT Alpine F1 Team, o meu quarto ano com a família Enstone-Viry. Mostrámos alguns grandes progressos em 2022 e todos em França e no Reino Unido têm estado a trabalhar arduamente no desenvolvimento do carro para 2023. Mal posso esperar para iniciar a temporada para continuar a trajetória ascendente do ano passado, e estou ansioso por testar o carro no teste de pré-época.

A carroçaria está fantástica – sobressai mesmo – e tenho a certeza de que vai ser igualmente fantástica na pista. Tenho trabalhado muito durante o inverno para me preparar para o início da época, sinto-me em muito boa forma e, neste momento, estou pronto para correr”, disse Ocon.