F1, Esteban Ocon confirmado na Haas

A Haas confirmou a contratação de Esteban Ocon, piloto francês que sairá da Alpine no final deste ano, tendo rubricado um contrato plurianual e vai correr ao lado do ‘rookie’ Ollie Bearman em 2025.

Depois da HAAS ter anunciado a saída de Kevin Magnussen no final da época, o lugar vago vai agora ser ocupado por Esteban Ocon, de 27 anos, que depois de nove corridas com a Manor, 17 com a Renault, 41 com a Force India e 79 com a Alpine, em nove épocas de Fórmula 1, ruma agora à equipa de Gene Haas.

No seu palmarés conta-se uma vitória no GP da Hungria de 2021, com a Alpine e três pódios, um com a Renault em 2020, quando foi segundo em Sakhir, o triunfo no Hungaroring em 2021 e finalmente o terceiro lugar no Mónaco 2023 com a Alpine.

Para a HAAS, Esteban Ocon será o primeiro vencedor de um Grande Prémio a correr com um dos seus carros desde que a equipa entrou no desporto em 2016.

O francês tem uma relação anterior com o chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, já que o chefe japonês projetou Ocon no seu primeiro teste de F1 em 2014 com a Lotus (que agora opera sob a bandeira da Alpine) em Valência.

“Estou muito feliz por termos garantido os serviços de Esteban Ocon para a Haas”, disse Komatsu. “Obviamente, conheço o seu talento há muito tempo e a nossa história pessoal remonta à primeira corrida do Esteban num carro de Fórmula 1 – fui o seu engenheiro de corrida nesse dia com a Lotus.

“Ele mostrou o seu talento na altura, depois de fortes desempenhos nas categorias juniores – tinha acabado de ganhar o Campeonato Europeu de Fórmula 3 de 2014.

“Esteban tornou-se um talento estabelecido na Fórmula 1 e, claro, um vencedor de Grandes Prémios.

A experiência que ele traz, não só da sua própria base de talento, mas também de trabalhar para uma equipa de construtores, será vantajosa para nós no nosso crescimento como organização.

“Era vital que tivéssemos um piloto com experiência ao lado de Oliver Bearman no próximo ano, mas Esteban tem apenas 27 anos – ele ainda é jovem e tem muito a provar também.

Penso que temos uma dupla de pilotos dinâmica e com fome e estou ansioso por dar as boas-vindas a Esteban na Haas em 2025.”

Já Gene Haas acrescentou: “Era importante para mim que tivéssemos um piloto com um pedigree conhecido na Fórmula 1 e, como vencedor de um Grande Prémio, Esteban encaixa indubitavelmente nesse perfil.

“O Esteban provou ser alguém que está sempre nas lutas e a marcar pontos nas equipas por que passou – é essa continuidade que queremos capitalizar à medida que procuramos maiores ganhos de desempenho em pista. Temos um ‘mix’ de juventude e experiência no nosso line up de pilotos e estou entusiasmado por ver os resultados.”

Já Esteban Ocon sente que se junta a uma equipa “ambiciosa, cujo espírito, ética de trabalho e inegável trajetória ascendente me impressionaram muito.

“Gostaria de agradecer a Gene Haas e Ayao Komatsu pela sua confiança e apoio, e pelas nossas discussões honestas e frutíferas nos últimos meses. Numa nota mais pessoal, estou muito feliz por voltar a trabalhar com Ayao, pois ele fez parte da minha estreia quando entrei pela primeira vez num carro de Fórmula 1 durante os meus dias de Lotus Junior, há mais de 10 anos.

“A Haas tem planos empolgantes e objetivos claros para o futuro, e estou ansioso por trabalhar com todos em Kannapolis, Banbury e Maranello, e fazer parte deste grande projeto.”