F1: Esteban Ocon com novo chassis em Silverstone | AutoSport

Não têm sido dias fáceis para Esteban Ocon que, depois de ter começado muito bem o ano, tem tido dificuldades em pista. Para ajudar o piloto, a Alpine vai trocar de chassis.

Desde que Ocon renovou contrato com a Alpine que as suas prestações ficaram abaixo do esperado, com o jovem francês a ser ultrapassado em toda a linha por Fernando Alonso, quando nas primeiras corridas era Ocon a estrela da equipa. O piloto não consegue explicar o abaixamento de performance e a equipa pretende afastar qualquer dúvida, e irá colocar à disposição do #31 um novo chassis:

Ao abordar o assunto, o diretor executivo Marcin Budkowski disse: “Esteban teve duas corridas difíceis na Áustria e ainda estamos a investigar se há alguma razão técnica por detrás disso. Para erradicar qualquer dúvida, a equipa tomou a decisão de fazer extensas alterações ao seu carro para Silverstone, incluindo um novo chassis. Esteban teve um desempenho muito forte no início da época e qualificou o carro na terceira fila da grelha por mérito em duas corridas consecutivas, há apenas alguns fins-de-semana, pelo que estamos a trabalhar em conjunto para garantir que ele regressa a esse nível, e este fim-de-semana é a oportunidade perfeita para o fazer”.