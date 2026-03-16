F1: Esteban Ocon assumiu a culpa pelo incidente com Franco Colapinto

Esteban Ocon assumiu a responsabilidade pelo incidente com Franco Colapinto durante o Grande Prémio da China e reconheceu que a penalização aplicada pelos comissários foi justa. O piloto da Haas acabou por terminar a corrida apenas na 14.ª posição, enquanto Colapinto conseguiu recuperar e garantir um ponto com o décimo lugar.

O episódio ocorreu a meio da corrida em Xangai, numa fase em que ambos os pilotos se encontravam na luta por posições na frente do pelotão intermédio. Tanto Ocon como Colapinto tinham iniciado a prova com pneus duros e optaram por prolongar o primeiro stint enquanto grande parte do pelotão parava nas boxes durante o período de Safety Car.

Depois das paragens, Colapinto regressou à pista ligeiramente à frente do francês. A disputa manteve-se intensa até à longa sequência das curvas 1 e 2, onde o piloto da Alpine adotou uma trajetória mais aberta à entrada da curva.

Ocon tentou aproveitar o espaço pelo interior, mas calculou mal a manobra e acabou por tocar na roda traseira direita do monolugar de Colapinto. O contacto provocou um pião de ambos os carros, embora ambos tenham conseguido regressar à corrida.

Contact between Ocon and Colapinto 😮 Here's the replay of the contact between them at the first corner ⏯️👇#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/4I0hh0TVai — Formula 1 (@F1) March 15, 2026

Os comissários analisaram o incidente e atribuíram a culpa ao piloto da Haas, que recebeu uma penalização de dez segundos. Apesar do atraso, Colapinto conseguiu recuperar até ao décimo lugar e somar um ponto.

Após a corrida, Ocon admitiu imediatamente o erro e explicou que já tinha pedido desculpa ao rival argentino.

“Foi culpa minha, cometi um erro e avaliei mal a situação. Falei com o Franco depois da corrida e pedi desculpa. Fico contente por ele ainda ter conseguido um ponto, porque fez uma corrida muito boa”, afirmou o piloto francês. “Tivemos boas batalhas até esse momento e é uma pena que tenha terminado assim, mas ele terminou no top 10, o que é positivo. Eu merecia a penalização, isso é muito claro.”

O francês lamentou ainda que o incidente tenha comprometido uma corrida que, até então, parecia promissora para a Haas.

“Estávamos encaminhados para um resultado muito bom, mas voltámos a ser prejudicados pelo momento do Safety Car. Arrancámos com uma estratégia diferente e sabíamos que isso podia acontecer, mas até ali tudo parecia bem encaminhado para somar bons pontos. Por isso é bastante frustrante.”

Apesar do desfecho difícil para Ocon, a Haas conseguiu um resultado sólido com Oliver Bearman. O britânico terminou na quinta posição, confirmando o bom início de temporada depois dos pontos conquistados na Austrália e também na corrida sprint disputada em Xangai.