F1, Esteban Ocon após teste em Abu Dhabi: “cumprimos o nosso plano com sucesso” | AutoSport

A Alpine terminou oficialmente a temporada de 2023 com o melhor tempo registado hoje em Abu Dhabi nos testes pós-temporada, na despedida do A523 das pistas. Esteban Ocon juntou-se ao piloto de reserva Jack Doohan no traçado do circuito Yas Marina.

Ocon terminou no primeiro lugar da tabela de tempos com a volta mais rápida em 1:24.393s – mais 0,002s do que o seu tempo mais rápido na qualificação para o Grande Prémio de Abu Dhabi – tendo completado 110 voltas durante todo o dia de trabalho.

Doohan, que não estará presente nos testes da Fórmula 2 que continuam em Abu Dhabi de quarta a sexta-feira, terminou o dia em sétimo, com 1:25.038s, após 108 voltas ao traçado, somando aos quilómetros que já tinham feito nos treinos na Cidade do México em outubro e em Abu Dhabi na semana passada.

Para Esteban Ocon foi “um dia muito ocupado com um programa importante e extenso. Acabamos por fazer mais de duas distâncias de corrida e cumprimos o nosso plano com sucesso, testando diferentes compostos, cargas de combustível e configurações”. O piloto francês considera ser “sempre bom ver o nosso nome no primeiro lugar, mas em dias de testes estas coisas são irrelevantes”, acrescentando que “dizemos adeus ao A523 hoje, um carro que nos trouxe alguns altos e baixos esta época, mas que também serviu como base para realçar as áreas que precisamos de evoluir para sermos melhores em 2024.”

O jovem piloto Jack Doohan explicou que “foi um dia ótimo e é sempre bom ter um dia inteiro de testes, pois há um pouco mais de liberdade para explorar o carro. Conduzir no treino livre 1 foi uma experiência fantástica na semana passada, mas nos dias de testes há muito mais para fazer e o programa é muito maior e mais pormenorizado”. O australiano sublinhou que “avaliámos vários compostos de pneus, cargas de combustível e itens de configuração e completamos 108 voltas. Diria que fisicamente é um desafio difícil, mas sinto-me bem e é importante para a equipa ter todos os dados. O carro estava bom e estou satisfeito por termos executado bem o nosso programa. Senti-me confortável, satisfeito com o trabalho do dia.”

A equipa francesa regressa a Enstone e Viry para os trabalhos de inverno, com os testes de pré-época no Bahrein dentro de 86 dias.