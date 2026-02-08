F1: Esteban Ocon ainda acredita no título

Esteban Ocon reafirma a ambição de se tornar campeão do mundo de Fórmula 1, garantindo que não continuaria no campeonato se não acreditasse que esse objetivo é alcançável. O francês inicia a sua décima temporada completa e a segunda ao serviço da Haas, depois de um primeiro ano marcado por dificuldades técnicas.

A época passada revelou-se exigente para Ocon, sobretudo devido a problemas recorrentes nos travões que condicionaram o seu rendimento na fase final do campeonato. Apesar de nunca ter disposto de um carro capaz de lutar pelo título, o piloto mantém a convicção de que a oportunidade surgirá no momento certo, recordando exemplos de adversários que beneficiaram de evoluções rápidas das suas equipas.

A Haas entra no novo ciclo regulamentar associada à Toyota Gazoo Racing, numa parceria técnica que pretende reforçar a competitividade da formação norte-americana. Ocon sublinha que todas as decisões que tem tomado na carreira visam construir um futuro que lhe permita lutar por vitórias e campeonatos, mantendo a motivação intacta apesar das dificuldades recentes.

Em declarações aos jornalistas, Esteban Ocon afirmou:

“Acredito que posso chegar ao título, caso contrário eu não estaria aqui. Nesta fase da minha carreira nem sequer participaria. É aí que quero chegar no futuro. Já aconteceu a muitos pilotos chegarem ao sítio certo no momento certo. Se olharmos para 2023, penso no Canadá e nas primeiras corridas da época. Estive a lutar com Lando Norris três corridas seguidas, batalhas na última volta pelo sexto e sétimo lugares. E agora ele tem um carro capaz de ganhar corridas.”

Sobre a sua filosofia para o futuro, acrescentou:

“Nunca desistir, essa é a resposta honesta. Estou aqui para lutar por isso no futuro, sem dúvida. Caso contrário, porque treinaria tanto e faria tanto esforço para estar aqui apenas a lutar pelo décimo lugar?”