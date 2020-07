F1, Esteban Ocon: “Adoraria ter Fernando Alonso como colega de equipa”

Esteban Ocon vê com bons olhos a vinda de Fernando Alonso para a Renault. O jovem francês gostava de ter o bicampeão como colega de equipa.

A saída de Daniel Ricciardo abriu uma vaga interessante para vários pilotos, incluindo Fernando Alonso que já foi associado também ao lugar na equipa francesa. Ocon vê essa possibilidade com bons olhos:

“Eu respondo sempre honestamente, e minha escolha pessoal não tem relação com o que a equipa fará. Mas eu tenho um ótimo relacionamento com Fernando. O capacete que eu tenho e a única troca que fiz com os pilotos foi com ele. Ele era o número um juntamente com o Michael [Schumacher] e isso deu-me paixão pelo desporto. Não sei se ele vai-se juntar ou não a nós, mas definitivamente, se ele puder voltar comigo, eu ficaria muito feliz.”

Se tivesse de escolher entre Alonso e Vettel, com quem ele fez parceria na Red Bull em 2014, Ricciardo também ficou do lado do espanhol.

“Eu não acredito que exista um piloto neste desperto que tenha sido perfeito ainda, mas sempre há uma melhoria a ser feita, então eu diria, Fernando”.

Mas, numa referência ao relacionamento com Vettel, Ricciardo acrescentou: “Eu só tive 12 meses com Seb, e isso foi muito rápido, portanto não me oporia a isso”.