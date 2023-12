F1, Esteban Ocon admite que alpine esteve mal: “temos fome de mais” | AutoSport

Depois de em 2022 a Alpine ter ficado num promissor quarto lugar do Mundial de Construtores, este ano deu uma forte queda para o sexto lugar. Neste momento, estão longe de lutar pela Liga dos Campeões, mas também não caem abaixo do meio do pelotão, contudo, para as condições humanas e técnicas que têm os homens de Enstone estão a produzir muito pouco.

E Esteban Ocon admite-o, diz que a Alpine teve um desempenho fraco, mas isso também faz agora ter ” fome de mais” na Fórmula 1. É o que pode dizer depois de uma época péssima. Perderam Fernando Alonso para a Aston Martin, foram buscar um piloto insuspeito, Pierre Gasly, mas o que correu mal foi mesmo o caos da gestão. Saiu o conceituado engenheiro Pat Fry, que saiu dizendo que não sentia o entusiasmo ou o desejo de progredir na estrutura de Enstone e Viry: “toda a gente está com fome de mais, de continuar a melhorar, e é isso que procuramos, disse Ocon à emissora espanhola DAZN após o teste final da pós-temporada no mesmo circuito de Abu Dhabi – tendo terminado o teste com o tempo mais rápido.

“Continuamos a trabalhar e tenho certeza de que coisas boas virão, acrescentou. Confio que a equipa vai fazer um bom trabalho durante o inverno”, disse Ocon, piloto de uma equipa que teve demasiados maus resultados fruto da fraca fiabilidade. Por exemplo, Ocon abandonou sete vezes devido a falhas técnicas: “Não estou muito satisfeito com a época, isso é claro. Infelizmente, não fomos suficientemente consistentes e tivemos demasiadas desistências, o que obviamente nos custou muito esta época” disse Ocon.