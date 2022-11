F1: Esteban Ocon acredita que pode levar a melhor sobre Max Verstappen | AutoSport

Um piloto de F1 tem de estar sempre motivado e acreditar nas suas capacidades. E Esteban Ocon parece acreditar no seu talento ao ponto de dizer que pode bater Max Verstappen se a Alpine lhe der um carro vencedor.

O piloto francês, que terminou o ano na oitava posição, tem fé nas suas capacidades e olha para o desafio de bater-se com Verstappen com muito interesse, faltando apenas para isso um carro vencedor, algo que espera que a Alpine lhe possa fornecer. Questionado se acredita que pode vencer o bicampeão neerlandês, Ocon foi claro:

“Estou convencido disso, e tenho de estar”, disse Ocon à publicação holandesa NOS. “Se não acredita em si próprio, não tem hipótese neste desporto”, acrescentou ele. “Estou a crescer todos os fins-de-semana. Além disso, as lacunas entre as equipas tornar-se-ão cada vez menores nos próximos anos. Tenho um contrato até ao final de 2024 e esta equipa vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para fechar o fosso até ao topo”. Tenho confiança nisso e estou totalmente empenhado”.

Quanto à relação pessoal entre Ocon e Verstappen, o francês afirmou ter uma boa ligação com o piloto Red Bull, com quem teve um incidente famoso em Interlagos, que levou a um confronto direto mais aceso entre ambos:

“Damo-nos bem agora e temos muito respeito um pelo outro. Desejo-lhe as maiores felicidades”, continuou Ocon. “Ele é um super talento. Max é sempre e em todo o lado competitivo e tem sido durante anos. Conheço-o desde miúdo”, acrescentou ele. “Desde o karting, ele dominou os campeonatos. Depois disso, ele foi rápido em todos os carros em que estava. Os seus títulos mundiais são merecidos. No ano passado já pensava assim, e este ano fez uma temporada de topo. Estou orgulhoso que um piloto com quem cresci esteja a emergir desta forma. Max é um representante brilhante da minha geração. Ele é um dos grandes deste desporto”.