F1: Esteban Ocon acredita no regresso de Mick Schumacher | AutoSport

Em declarações ao AutoSport quando a Alpine testou em Portimão o seu protótipo para o WEC, Schumacher explicou que foi “abordado bastante cedo na época pelo Bruno [Famin] que me apresentou esta opção de pilotar aqui. Ainda estava muito ligado ao sonho da F1, mas essa porta foi-se fechando para 2024 e tive de encontrar outra solução. Com toda a franqueza, acho que este é o melhor lugar onde posso estar, para crescer, correr e evoluir, independentemente de isso levar-me ou não de volta para a F1″.

Sobre o futuro do amigo, Esteban Ocon diz que espera “voltar a ver o Mick na Fórmula 1 no futuro”.

A Alpine vai competir na classe rainha do Campeonato do Mundo de Resistência com Mick Schumacher num dos dois A424. Sem lugar na Fórmula 1, o piloto alemão recebeu o apoio de Esteban Ocon para este próximo passo na sua carreira, acreditando o francês que voltará a ver Schumacher na disciplina.

