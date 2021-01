F1, Esteban Ocon: “Abiteboul sempre me apoiou, mesmo nos momentos negativos…”

Esteban Ocon regressou à Fórmula 1 em 2020, depois de ter passado 2019 como piloto reserva da Mercedes, após perder o lugar na Racing Point. Apesar de não ter batido o seu colega de equipa, Daniel Ricciardo, Ocon fez o melhor resultado da marca francesa, com o segundo posto no Grande Prémio do Sakhir.

Em 2021, Ocon recebe um novo colega de equipa em Fernando Alonso, num ano que a Renault muda o seu nome para Alpine. Apesar de um ano um pouco aquém das expetativas, Ocon revelou que nunca sentiu demasiada pressão por parte do antigo chefe de equipa da Renault, Cyril Abiteboul.

Ao motorsport-total, Ocon revelou: “Nunca senti pressão para ter um resultado um ter de ter sempre uma corrida incrível. o Cyril sempre me apoiou e mesmo nos tempos mais difíceis ele foi sempre muito positivo”.

“Sempre me deu bons conselhos e é sempre bom quando isso vem do chefe antes de entrares no carro. No Sakhir, não tivemos uma boa qualificação [11º], mas ele disse-me ‘olha, isto vai ser interessante e temos uma boa estratégia, por isso vais ter uma boa corrida. Faz as coisas com calma, que vai correr tudo bem. Boa sorte’. E foi como ele disse”.