F1: Este é um ano de transição para a Haas, admite Steiner | AutoSport

Quando chegou à F1, a Haas parecia ter um modelo de negócio que poderia resultar. Os primeiros anos na competição indicavam isso mesmo, mas a partir de 2019 os resultados começaram a não aparecer e o investimento na equipa por parte de Gene Haas, a diminuir.

Bem visível no documentário da Netflix, “Drive to Survive”, a equipa teve de procurar outras formas de financiamento. Um dos dois pilotos, estreantes na F1, trouxe grandes patrocínios e o outro, é um piloto da academia Ferrari, parceira da Haas. Os resultados continuam sem aparecer e a equipa ocupa o último posto da classificação do mundial, dando para entender que o monolugar deste ano tem poucas atualizações comparadas com 2020.

Günther Steiner explicou isso mesmo, citado pelo Racefans.net. A equipa não apostou em 2021 de propósito, entendendo que este será um ano de transição e querendo regressar em 2022 ao topo da sua forma.

“Fomos bem sucedidos em 2016, 2017 e 2018 – bem sucedido no nosso mundo, sei que não ganhámos corridas, é tudo relativo – então porque não o deveríamos fazer de novo? Também temos tempo de preparação este ano porque não desenvolvemos o carro. Há uma estratégia por trás disso, não é como se estivéssemos a fazer as coisas ao calhas. Sabemos o que estamos a fazer, esse era o plano do ano passado: Como é que continuamos? Como é que voltamos a estar onde queremos? Fazemos deste um ano de transição, foi o que fizemos. Temos, portanto, um ano para o preparar”.

Steiner falou ainda nos rumores que atingiram a equipa no ano passado e que davam conta da intenção de Gene Haas poder vender a equipa. “Quando a pandemia chegou, o Sr. Haas não tinha a certeza se queria continuar ou não”, disse Steiner, que afirmou ainda, que o norte-americano “não procurou ativamente a venda”. O responsável pela Haas pensa que se pode ter um negócio rentável na F1, agora com o limite orçamental e uma diferente distribuição dos direitos e prémios. “Penso que para o futuro – não só para a Haas, mas para todos – pode-se realmente fazer disto um negócio estável para ter uma equipa a funcionar, com os novos regulamentos e com a nova distribuição. Mas ainda é preciso fazer um bom trabalho para chegar ao topo, para se conseguir mais dinheiro”.