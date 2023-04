F1: “este domínio é mau, é melhor não meterem cá o dinheiro…” | AutoSport

O domínio da Red Bull é mau para o entusiasmo dos adeptos ‘hardcore’ da Fórmula 1, mas segundo Stefano Domenicali, CEO da competição, não o é para os novos adeptos.

E explica, em declarações produzidas numa conferência da Liberty Media para investidores da F1, com o italiano a assegurar que os adeptos de longa data estão habitualmente mais preocupados com a falta de competição em pista, dos que os novos adeptos: “Em primeiro lugar, se há uma equipa mais rápida que as outras, parabéns, pois fizeram um trabalho melhor do que os outros. Mas se olharem para as outras equipas, o grupo está muito próximo. Estou muito confiante de que com o teto orçamental esta situação evoluirá da melhor maneira para uma competição melhor” assegurando que este domínio da Red Bull não vai ter um efeito negativo sobre a popularidade da F1, isto numa altura em que o interesse cresce: “é interessante de ver nos novos mercados que com a nova audiência o domínio da Red Bull não é um fator importante. É mais para os fãs ávidos, se há um carro dominante, isso cria um nível menor de interesse. Para o novo mercado, para os novos fãs, isso não é realmente muito importante” disse Domenicali, que no entanto quer ver uma competição acirrada: “Para nós, é importante porque queremos ter certeza de que há competição”, concluiu.

Bom, analisando as suas palavras, em primeiro lugar convém referir que falava para investidores da F1. Certamente não lhe iria dizer que, “este domínio é mau, é melhor não meterem cá o dinheiro…” Por outro lado, se quer competição ‘acirrada’, por alguma coisa é…

É que afinal é capaz de fazer alguma diferença. Ou muita…