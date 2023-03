F1: Estaria a Red Bull interessada em assinar com Lewis Hamilton? | AutoSport

A luta Lewis Hamilton vs Max Verstappen continua a dar faísca de vez em quando. O ano de 2021 foi tremendo para a F1 com uma luta pelo título de cortar a respiração entre Hamilton e Verstappen. E quando se encontram em pista, a tensão ainda se sente. Mas será que poderemos ver os dois na Red Bull no futuro?

Foi a questão que foi colocada a Christian Horner, uma vez que Toto Wolff reconheceu que não ficaria aborrecido com Hamilton se o britânico procurasse uma equipa que lhe proporcionasse condições de voltar a lutar pelo título, se a Mercedes não o conseguisse fazer. Horner não vê como Hamilton poderia encaixar na Red Bull:

“Penso que o que Lewis alcançou na Fórmula 1 é inigualável, mas estamos muito satisfeitos com os pilotos que temos – eles estão empenhados, não só nesta época, mas também na próxima”, disse Horner. “Não consigo ver como poderíamos acolher o Lewis, mas tenho a certeza que eles [Mercedes] vão resolver os seus problemas e certamente que ainda não os consideramos fora da luta”.

“Estou à espera de ver muita convergência durante o ano e as diferenças vão diminuir, por isso precisamos de aproveitar enquanto podemos, enquanto temos um carro competitivo – e continuar a dar tudo nesta época”.