F1: Estará o truque da Red Bull no DRS? | AutoSport

Não há dúvida que o RB 19 é o melhor carro da atualidade na F1. Domina em todos os aspetos e a concorrência fica a milhas de mais esta obra-prima de Adrian Newey. Mas há um truque que desperta o interesse dos engenheiros.

O DRS dos Red Bull tem-se revelado mais forte do que o da concorrência e a prova esta no GP da Austrália em que Max Verstappen passou por Lewis Hamilton como se tivesse mais uma velocidade na sua caixa.

Segundo Ted Kravitz, jornalista da Sky Sports, este “truque” vale mais dois ou três décimos de segundo por volta:

“É uma vantagem que outros engenheiros no pit lane estimam valer entre dois décimos ou três décimos de segundo por volta, em comparação com outro carro com DRS. Portanto, este ´super DRS´ da Red Bull vale muito. Quando se considera que em algumas pistas toda a vantagem da Red Bull é de dois décimos ou três décimos, é uma coisa bastante útil de se ter.”

Uma coisa é certa, não é só este truque que faz a diferença e o RB 19 é um carro superior em todos os níveis. Mas dois a três décimos por volta é considerável. Na Arábia Saudita, Sergio Pérez ficou com a pole por 0.155 seg. face a Charles Leclerc. Max Verstappen conseguiu a pole em Melbourne por 0.236 seg. face a George Russell. E numa corrida essa diferença torna-se mais evidente nas ultrapassagens.