F1: Estará a Red Bull a arriscar com os motores? | AutoSport

A questão das unidades motrizes está a dar que falar esta época e poderá voltar a ser tema central. Se até aqui o problema do uso de mais de três unidades por época não foi levantado pois por esta altura já quase todas as contas estavam feitas, este ano todos os pormenores contam e a Red Bull poderá estar a arriscar.

Segundo a motosport.com italiana, a Honda manifestou vontade de trocar de unidade motriz em Losail, na última corrida, onde tinha algumas garantias que a penalização não teria um efeito demasiado pronunciado. No entanto, do lado da Red Bull terá havido a vontade de tentar a vitória, mas a questão da penalização de Max Verstappen por desrespeito à sinalização dos comissários de pista e o atraso na decisão tornou impossível a troca em tempo útil. Assim a Mercedes tem um motor com apenas um GP feito (Brasil) enquanto a unidade motriz mais recente de Verstappen foi instalada no GP da Rússia e vai para a sua sétima prova.

Fazer a troca em Jidá poderá ser mais problemático pois a pista é desconhecida para todos e é menos fácil entender qual será a tendência neste fim de semana, ou se a pista permitirá muitas oportunidades de ultrapassagem. Assim a tensão do lado da Red Bull aumenta pois a gestão das unidades motrizes terá de ser cuidadosa e todas as unidades de Verstappen têm já muitos quilómetros acumulados.

Do lado da Mercedes o motor mais recente fez apenas um GP mas claramente com um nível de potência superior e Helmut Marko acredita que o desgaste na corrida do Brasil foi tão elevado, dada a diferença de ritmo, que esse motor já não será mais capaz de fornecer o mesmo tipo de potência. No entanto é um motor com pouco mais de 400Km, enquanto que o motor mais recente de Verstappen deverá ter perto de 3000 Km feitos, uma diferença grande no que diz respeito a potencia e fiabilidade.

A Red Bull pode ter desperdiçado uma boa oportunidade de trocar de unidade motriz no Qatar para assim enfrentar as últimas duas corridas sem problemas nesse capítulo. Assim, a equipa terá de gerir este aspeto com muita atenção.