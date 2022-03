F1: estará a FIA a temer os tribunais quanto ao caso de Abu Dhabi 2021? | AutoSport

Martin Brundle revelou aos microfones da Sky F1, a sua suspeita que a FIA teme que quando forem conhecidos os relatórios finais do sucedido no GP de Abu Dhabi de 2021, isso possa despoletar ações legais contra a própria federação. Recorde-se que está previsto o Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA reunir-se manhã, sábado, para discutir as conclusões da investigação, e depois disso, em princípio, o relatório será revelado.

O problema é o que se possa passar depois.

Como se sabe, o anterior diretor de corrida da FIA, Michael Masi, foi despedido, a FIA clarificou recentemente as regras do Safety Car, mas nunca se pronunciou publicamente, o que é natural, sobre o caso, nomeadamente se Michael Masi, quebrou regras.

Martin Brundle acha que isso tem a ver com a possibilidade de temer ações legais: “Penso que há medo no paddock, de algumas pessoas com interesse declarado no assunto. Suponho que não querem que se conclua que foi cometido um erro, porque isso pode colocar pontos de interrogação sobre o Mundial ganho por Max Verstappen. Suspeito que tem a ver com qualquer tipo de ramificações legais, não sei, simplesmente suspeito, com Michael Masi ou algo do género”, disse Brundle à Sky Sports F1.

Na verdade, o que pareceu à grande maioria dos observadores é que Michael Masi pretendeu que o campeonato se decidisse em luta direta, mas esqueceu-se de todas as nuances, já que os dois pretendentes ao título tinham na altura da sua decisão, armas diferentes. Vamos ver como tudo isto termina. O ideal para a F1 é que os homens da Mercedes aceitassem colocar uma pedra sobre o assunto, mas se não o quiserem fazer estão no seu direito…