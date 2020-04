F1 Esports Virtual Grand Prix: Juan Manuel Correa volta a competir…no virtual

Juan Manuel Correa vai voltar a competir. O piloto americano vai-se estrear na série virtual da Fórmula 1, a F1 Esports Virtual Grand Prix, no Grande Prémio virtual da China.

Em 2019, antes do acidente no circuito de Spa-Francorchamps, o americano foi contratado como piloto de testes da Alfa Romeo. Assim, para este Grande Prémio virtual, Correa vai fazer equipa com Antonio Giovinazzi.