F1: Escolha de pilotos na Red Bull não é determinada apenas por uma pessoa, diz Mekies

Laurent Mekies esclareceu que as decisões relativas à escolha das duplas de pilotos nas equipas Red Bull não são determinadas apenas por um único indivíduo, mas sim uma escolha coletiva ponderada.

O chefe de equipa da RB reforça que essas decisões são tomadas coletivamente, com a contribuição de vários elementos da organização, uma vez que todos os pilotos são contratados de forma centralizada, permitindo a flexibilidade de os mover entre as duas equipas.

Apesar desta flexibilidade, a equipa decidiu não fazer nenhuma alteração a meio da temporada às atuais duplas, com a confirmação que Daniel Ricciardo permanecerá no seu lugar, anulando qualquer especulação sobre a sua substituição pela estrela em ascensão Liam Lawson antes do final do ano ou da troca de Sergio Pérez pelo experiente australiano, que tem sentido dificuldades em acompanhar os desempenhos de Yuki Tsunoda na RB.

Helmut Marko pressiona constantemente os pilotos do quadro da Red Bull, mas Laurent Mekies confirma que “nunca será uma decisão individual, discutimos em conjunto, quando chegar a altura certa”.

O responsável da RB salienta que a escolha também “depende dos acionistas, provavelmente como em qualquer equipa. Penso que, provavelmente, em todas as equipas os acionistas estarão envolvidos nessa decisão; por isso, é essa a nossa situação.”

Os planos para o jovem piloto Isack Hadjar, assim como Liam Lawson, que também têm aspirações a poder ter um lugar na Fórmula 1 em 2025, Helmut Marko assegurou que os planos serão revelados no próximo mês de setembro, enquanto Mekies explicou que qualquer decisão acerca das duplas de pilotos do próximo ano serão cuidadosamente consideradas no momento certo.

“Por muito que as pessoas gostem de pensar que é um indíviduo que escolhe os pilotos, nunca é assim, em nenhuma equipa, exceto se for o dono da equipa”, disse Mekies à publicação RacingNews365, acrescentando que esta questão será discutida “com os nossos chefes, com os acionistas, com a família Red Bull em geral, porque temos a sorte de fazer parte da família Red Bull, para tomar a decisão sobre o piloto.”

Foto: Mark Thompson/Getty Images) // Getty Images / Red Bull Content Pool