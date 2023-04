F1: Escapatória da curva 1 em Silverstone alterada | AutoSport

Na sequência do acidente que envolveu Zhou Guanyu na curva 1 do Circuito de Silverstone na corrida de Fórmula 1 do GP da Grã-Bretanha da temporada passada, a escapatória foi alterada, sendo acrescentada uma faixa de asfalto onde antes era uma caixa de gravilha.

Na sequência deste acidente foi realizada uma análise detalhada sobre uma série de questões, incluindo a rigidez do denominado ‘santantónio’ (roll hop), que se partiu depois de embater no asfalto da pista, algo que não deveria acontecer. A FIA aprovou alterações aos regulamentos técnicos de 2023, numa tentativa de aumentar a força do ‘santantónio’.

O responsável do traçado britânico, Stuart Pringle explicou ao Motorsport.com as alterações nessa zona de Silverstone. “Tivemos muito trabalho neste inverno. Há um grande pedaço de asfalto à frente [da curva 1] em vez de gravilha”.

Após o acidente que envolveu vários pilotos após o arranque para a corrida do Grande Prémio da Grã-Bretanha, o responsável da Alfa Romeo em exercício na altura, Frédéric Vasseur, confirmou que o ‘roll hop’ do carro de Zhou Guanyu sofreu um impacto superior ao dobro da carga máxima dos testes de segurança da FIA.