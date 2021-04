F1: Escapará Max Verstappen à “maldição italiana”?

Max Verstappen é novamente visto como o grande favorito para vencer a próxima corrida, mas para o fazer terá de conseguir o que nunca conseguiu até agora… terminar acima do quinto lugar em Itália.

É preciso recuar até 2018 para ver o melhor resultado de Verstappen em território italiano, que foi um quinto lugar. Desde então foi oitavo em 2019 e no ano passado as três passagens por Itália terminaram com desistências por parte do piloto da Red Bull. Em 2015 foi 12º, em 2016 7º e em 2017 10º. Não é um registo positivo para Verstappen que pretende aproveitar o bom momento de forma da sua equipa para subir ao primeiro lugar. Mas a Itália tem sido algo ingrata para o piloto que terá de suplantar a maldição.

