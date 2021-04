F1: Equipas serão compensadas pelas corridas sprint

Não faltará muito para que conheçamos os planos da F1 no que diz respeito às corridas Sprint. Este “teste” que contará com três sessões serve para entender de que forma este conceito pode beneficiar a F1.

Mas as equipas, para já, não ficam a perder muito pois irão receber dinheiro da F1 para que a ideia avance. Embora os detalhes exatos não tenham sido revelados, entende-se que as equipas receberão cerca de $500.000 dólares pelas três corridas extra – com o limite de custos a ser levantado pelo mesmo montante. Além disso, se uma equipa tiver um acidente grave numa corrida de sprint, então as equipas poderão ter mais margem de manobra no limite orçamental, com um pagamento extra e um limite mais elevado para cobrir esta situação, para que não sejam penalizados injustamente.

Se por um lado faz sentido que as equipas sejam compensadas com uma despesa extra que não estava contemplada no início do ano, por outro este tipo de exceção não pode tornar-se num hábito, correndo o risco de desvirtuar o conceito do limite orçamental.