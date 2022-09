F1: Equipas reúnem com a FIA após GP da Itália | AutoSport

A FIA vai reunir com as equipas de F1 para discutir assuntos ligados à componente desportiva. Apesar de o tema da Super Licença que envolve Colton Herta, a reunião não deverá focar-se nesse assunto, sendo a prioridade dada a outras questões desportivas.

“O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, convocou uma reunião com os comissários e responsáveis das equipas de Fórmula 1 na segunda-feira seguinte ao Grande Prémio Italiano de Fórmula 1 da FIA de 2022 para discutir uma série de assuntos desportivos”, lê-se numa declaração da FIA. “Segue-se a uma ronda de reuniões separadas realizadas em Monza entre o Presidente da FIA e vários pilotos de Fórmula 1. É a primeira reunião deste tipo desde 2013 e faz parte da missão permanente do presidente de melhorar os padrões do desporto, reunindo pilotos, equipas, comissários e funcionários de uma forma colaborativa. Além disso, a FIA continua a investir em iniciativas tais como o Centro de Operações Remotas (ROC) para apoiar as operações na pista e a sua capacidade de tecnologia de dados avançada. Exemplos de atividades do ROC serão partilhados na reunião. O ROC fornece um recurso adicional para a FIA para reproduzir e rever em profundidade aspectos da competição e as decisões tomadas de modo a aperfeiçoar e melhorar os procedimentos para o futuro. Não tem qualquer poder regulamentar e não pode ser utilizado para reavaliar ou alterar decisões passadas. Esta reunião fará parte de uma série de consultas que continuarão a moldar a futura direção do desporto sob a orientação do presidente da FIA”.