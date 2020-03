F1: Equipas querem verdade sobre acordo Ferrari/ FIA

As equipas de F1 sem ligação à Ferrari lançaram hoje uma declaração onde afirmam pretender conhecer os pormenores do acordo Ferrari/FIA.

A FIA lançou uma declaração no final da semana passada em que afirmava ter concluído as investigações relativas à unidade motriz da Ferrari e que as conclusões seriam mantidas entre a FIA e a Ferrari, mantendo o segredo, supostamente para ajudar a monitorizar as unidades motrizes. Claro que as restantes equipas não ficaram satisfeitas e querem saber mais e lançaram hoje uma declaração que diz o seguinte:

“Um regulador desportivo internacional tem a responsabilidade de agir com os mais altos padrões de integridade e transparência.

Após meses de investigações realizadas pela FIA, apenas após consultas feitas por outras equipas, objetamos fortemente que a FIA chegue a um acordo confidencial com a Ferrari para concluir este assunto.

Portanto, declaramos publicamente o nosso compromisso compartilhado de buscar a divulgação completa e adequada sobre este assunto, para garantir que nosso desporto trate todos os concorrentes de maneira justa e igual. Fazemos isso em nome dos fãs, participantes e partes interessadas da Fórmula 1.

Além disso, reservamos o direito de procurar compensações legais, dentro do devido processo da FIA e perante os tribunais competentes.

McLaren Racing Limited

Mercedes-Benz Grand Prix Limited

Racing Point UK Limited

Red Bull Racing Limited

Renault Sport Racing Limited

Scuderia Alpha Tauri S.p.A.

Williams Grand Prix Engineering Limited

Era inevitável que algo deste género acontecesse e agora a FIA terá de encontrar uma solução para acalmar as equipas.