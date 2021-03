F1: Equipas querem mais tempo de testes em 2022

2022 traz muitas mudanças na F1, com os novos chassis a fazerem a sua estreia. Um mundo novo que precisa de ser muito testado, pelo que as equipas não querem apenas três dias de testes.

Os novos chassis trazem novos desafios. O novo conceito aerodinâmico significa que as equipas entram num mundo quase desconhecido, em que o apoio aerodinâmico é criado de forma diferente, dependendo mais do fundo plano e do efeito solo do que da aerodinâmica das asas e dos vórtices. Isso implica que as equipas afinem as suas máquinas de maneira diferente e o equilíbrio dos carros deverá também ser conseguido de forma distinta.

Mais que isso, as suspensões serão muito diferentes das que equipam agora os carros. Com as rodas de 18 polegadas, a absorção das irregularidades da pista deixará de ser feita pelos pneus e a suspensão terá de fazer esse trabalho. A afinação será também diferente. O novo conceito implica também que as unidades motrizes sejam integradas de forma diferente. Além disso, esperam-se muitas mudanças nas unidades motrizes que ficarão congeladas até 2024, pelo que os fornecedores deverão introduzir upgrades para garantir que mantêm a competitividade.

Por tudo isso e porque os pilotos enfrentaram máquinas com exigências diferentes, parece lógico que apenas três dias de testes é pouco com tanta informação para confirmar. Será preciso encontrar o equilíbrio, a eficiência financeira e o tempo mínimo indispensável para as equipas perceberem os novos carros.

“No próximo ano, teremos um carro totalmente novo. Não creio que três dias sejam suficientes”, disse o diretor da equipa AlphaTauri Franz Tost, citado pelo Motorsport.com. “Mas temos de encontrar um bom equilíbrio entre o número de dias e os custos, porque 2022 não será um ano muito barato. Por conseguinte, temos de ter em conta todos os fatores”.

O chefe de equipa da Aston Martin Otmar Szafnauer acrescentou: “Como Franz disse, teremos um carro novo no próximo ano e isso deverá afetar onde e quanto testaremos no próximo ano. Penso que três dias foi apropriado para este ano com o que aconteceu em 2020 relativamente à pandemia e à redução do desenvolvimento automóvel para esta época”.

Não será portanto de espantar se voltarmos a ter testes na Europa e divididos por duas semanas. A primeira poderá servir como uma espécie de shakedown e a segunda, já com dados recolhidos, para afinar melhor as máquinas. Talvez o formato de 2020 seja o mais indicado, com três dias de testes, seguidos de uma pausa, mais três dias de testes. Barcelona poderá ser a opção indicada, pois é uma das pistas mais exigentes a nível aerodinâmico. A meteorologia poderá ser um problema, mas é mais barato transportar as peças e os carros para as pistas da europa. Se a vontade de mudar o calendário existir e se Melbourne deixar de ser a primeira corrida, o sistema usado este ano pode ser uma solução complementar, com o Grande Circo a ir para o Bahrein fazer os testes e manter-se lá para a primeira corrida.

Não deverá tardar muito para sabermos mais, mas parece certo que não teremos apenas três dias.