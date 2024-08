F1: Equipas poderão escolher fornecedor de jantes em 2026

A partir de 2026, as equipas de Fórmula 1 terão a liberdade de escolher o seu próprio fabricante de jantes, afastando-se a disciplina das atuais peças padrão.

Até agora, todas as equipas recebem jantes do fornecedor BBS, mas os novos regulamentos permitirão que as equipas decidam sobre o seu próprio fornecedor de jantes. Esta alteração foi aprovada pela FIA após uma análise realizada. A decisão de dar mais liberdade às equipas nesta área surgiu a pedido de várias estruturas, que acolheram com agrado a flexibilidade e a capacidade de reagir mais rapidamente a defeitos ou alterações desejadas.

A FIA confirmou à publicação Motorsport.com que não considera as jantes um “diferenciador” significativo do desempenho de cada monolugar, logo não esperando que exista um aumento nos custos de desenvolvimento. Isto deverá manter os custos para as equipas dentro dos limites razoáveis e como tal, poderão ser obtidos os componentes de outros fornecedores.

Outra vantagem para as equipas é que, ao escolherem o fabricante das jantes, podem estabelecer novas parcerias comerciais e acordos de patrocínio. Tendo em conta os baixos riscos de custos para as equipas de Fórmula 1, a FIA aprovou o pedido destas, o que significa que esta alteração das regras entrará em vigor a partir de 2026.

Recordamos que a Fórmula 1 tomou a decisão de manter o tamanho de jantes e pneus de 18 polegadas quando os novos regulamentos técnicos forem implementados em 2026, ao contrário do que estava previsto.