F1: Equipas podem perder a escolha de pneus em 2020

As equipas da Fórmula 1 podem perder a escolha de pneus para cada fim de semana, de acordo com o chefe da Pirelli, Mario Isola. Em circunstância normais, a Pirelli disponibiliza três dos cinco compostos secos disponíveis às equipas, que têm direito a escolher 13 conjuntos de pneus para cada Grande Prémio.

Com a pandemia coronavírus (COVID-19) a condicionar o calendário de 2020, Isola explicou ao autosport.com que: “Se começarmos na Europa, formos à Ásia e depois aos Estados Unidos da América em poucas semanas, a produção será difícil. Ou seja, temos de produzir cerca de 35 mil pneus numa questão de meses, não num ano. Por isso, estamos a discutir com as equipas e uma das propostas é uma padronização dos compostos que as equipas levam para os Grandes Prémios”.

“As equipas têm de ser flexíveis. Todos vão ter a mesma atribuição de pneus no início do evento, mas depois podem usá-los de maneira diferente para a qualificação e para a corrida”.

“Se olharmos para trás, temos equipas a escolher diferentes conjuntos para os Grandes Prémios e depois, na qualificação e corrida usam, mais ao menos, a mesma estratégia. Não me parece que vá haver problema”.

Em todo o caso, para tal acontecer, tem de haver uma mudança nos regulamentos desportivos de 2020. Neste momento, a FIA pode fazer essa alteração, precisando apenas da aprovação da maioria das equipas.