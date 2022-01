F1: Equipas não quiseram regressar à escolha livre de pneus | AutoSport

Durante o primeiro período de ajuste da F1 à pandemia foi necessário fazer ajustes à forma como o campeonato funcionava e um desses ajustes passou pela escolha de pneus, ou neste caso, a não escolha. As equipas gostaram deste modelo e pediram para que permanecesse.

Antes da pandemia as equipas podiam escolher o número de conjuntos de pneus que pretendiam, dentro das três opções dadas pela Pirelli para cada fim de semana (Macios, Médios e Duros). Com a pandemia, para facilitar a logística, as equipas deixaram de poder fazer essa escolha em 2020, sendo alocada a todas as equipas a mesma seleção de pneus.

Esta solução aparentemente agradou às equipas e em 2021, pediram para que o sistema se mantivesse, tal como em 2022. Com isso as equipas deixaram de ter de analisar também essa variável e otimizar a escolha de pneus. Com os mesmos pneus para todos, cada estrutura tem de se ajustar o melhor possível. Este sistema tirou alguma complexidade ao trabalho das equipas e parece que está para durar, apesar de Mario Isola, responsável da Pirelli, ter deixado a porta aberta para um regresso do sistema anterior em 2023.