F1: Equipas impedidas de usar truque para esconder atualizações | AutoSport

A maior abertura da F1 aos fãs e aos media tem sido clara e imposta de forma bem forte. O espetáculo é para ser visto por todos e para que isso aconteça é necessário terminar com o jogo das escondidas. E a F1, tal como a FIA têm feito todos os esforços para que isso seja uma realidade. A nova alteração às regras é prova disso.

A FIA passou a exigir que as equipas mostrem as atualizações que trazem a cada GP. A regra criada diz que as equipas têm de anunciar que novas peças vão ser usadas, além de expor os carros numa zona designada previamente, para que a comunicação social possa ver de perto as mudanças. Mas as equipas usavam um truque. A regra estava escrita de uma forma que não obrigava as equipas a colocar em exposição o carro com as atualizações, caso apenas um deles tivesse as novas peças. Assim, o carro com as atualizações ficava na garagem e o outro carro, com a versão já conhecida, era colocado em exposição. Mas isso vai mudar.

As novas regras dizem que “se apenas um carro irá usar os principais componentes e conjuntos aerodinâmicos e de carroçaria que não tenham sido usados num evento anterior ou TCC [testes de carros atuais] e que se destinem a ser executados no evento, este carro deve ser aquele que é exibido aos meios de comunicação social”.

Os regulamentos desportivos exigem agora que cada fabricante de automóveis tenha um briefing uma vez por ano para falar sobre o seu motor.

“Cada Fabricante de Unidades Motrizes registado deve estar disponível a uma apresentação durante a época para fazer uma apresentação aos média durante pelo menos 30 minutos”, declaram as regras

.